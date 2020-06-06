Як приготувати окрошку на кефірі: легкий рецепт -
3 год
6 порцій
142 ккал
Як приготувати домашню окрошку на кефірі/Смачно24
Смачний, а головне низькокалорійний рецепт домашньої окрошки сподобається кожному. Смачно 24 підготував для вас рецепт домашньої окрошки на кефірі. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Білий бальзамічний оцет
за смаком
-
Зелена цибуля
1 пучок
-
Картопля
2 шт.
-
Кефір
за смаком
-
Курячі грудки
400 г
-
Огірок
2 шт.
-
Редиска
5-6 шт.
-
Сіль
за смаком
-
Кріп (зелень)
1 пучок
-
Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно миймо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями за смаком (лавровий лист, перець).
2
Яйця відварюємо у підсоленій воді 7-8 хвилин до готовності. Також, відваріть картоплю, охолодіть та наріжте шматочками.
3
Дрібно наріжте редиску, огірок, зелень та викладіть у глибоку салатницю.
4
Охолодіть курячу грудку, наріжте дрібними шматочками та додайте в салатницю.
5
Почистіть відварені яйця від шкарлупи, наріжте дрібними шматочками та додайте до решти інгредієнтів.
6
Посоліть та поперчіть окрошку за смаком, перемішайте та залийте кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту.
7
Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом. Смачного!
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