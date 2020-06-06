24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Перші страви Холодні супи Як приготувати окрошку на кефірі: легкий рецепт

Як приготувати окрошку на кефірі: легкий рецепт -

3 год

6 порцій

142 ккал

0 / 5
Як приготувати окрошку на кефірі: рецепт окрошки в домашніх умовах

Як приготувати домашню окрошку на кефірі/Смачно24

Смачний, а головне низькокалорійний рецепт домашньої окрошки сподобається кожному. Смачно 24 підготував для вас рецепт домашньої окрошки на кефірі. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Білий бальзамічний оцет

    за смаком

  • Зелена цибуля

    1 пучок

  • Картопля

    2 шт.

  • Кефір

    за смаком

  • Курячі грудки

    400 г

  • Огірок

    2 шт.

  • Редиска

    5-6 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Кріп (зелень)

    1 пучок

  • Яйце

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно миймо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями за смаком (лавровий лист, перець).

2

Яйця відварюємо у підсоленій воді 7-8 хвилин до готовності. Також, відваріть картоплю, охолодіть та наріжте шматочками.

3

Дрібно наріжте редиску, огірок, зелень та викладіть у глибоку салатницю.

4

Охолодіть курячу грудку, наріжте дрібними шматочками та додайте в салатницю.

5

Почистіть відварені яйця від шкарлупи, наріжте дрібними шматочками та додайте до решти інгредієнтів.

6

Посоліть та поперчіть окрошку за смаком, перемішайте та залийте кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту.

7

Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом. Смачного!

Перші страви Другі страви Холодні супи Холодні страви

Схожі рецепти

Пряний мармелад з гарбуза: покроковий рецепт приготування

Здивуйте своїх гостей незвичною стравою з гарбуза!

1 год 10 хв

6 порцій

Другі страви

Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування

Легкий та корисний рецепт приготування гарбуза в якості гарніру чи десерту

1 год

5 порцій

Другі страви

Гарбузова каша з кукурудзяною крупою: рецепт приготування

Покроковий простий рецепт каші з гарбуза на сніданок

45 хв

2 порції

Другі страви

Новини кулінарії

Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

"Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво

Ектор Хіменес-Браво

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Вітамінні салати

Останні рецепти

Рецепт пюре з зеленого горошку на вершках Покрокове приготування пюре вдома

25 хв

4 порції

Українська
Як правильно запекти курку в духовці: рецепт з медом Рецепт ароматної домашньої курки в духовці

2 год 40 хв

4 порції

Українська
Рецепт какао з молоком для дітей Покрокове приготування домашнього какао з молоком для дітей

15 хв

2 порції

Дитяче харчування