Як приготувати пасту Карбонара: легкий рецепт -
55 хв
4 порції
347 ккал
Класичний рецепт приготування італійської пасти Карбонара від Смачно 24.
Інгредієнти
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Бекон
100 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Оливкова олія
1 ст. л.
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Вершки
3 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Спагетті
400 г
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Сир Пармезан
50 г
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Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Відваріть спагетті, процідіть та дайте воді добре стекти.
2
Бекон наріжте тоненькими шматочками та підсмажте на оливковій олії.
3
Збийте вінчиком яйця, додайте до них вершки та тертий пармезан. Ретельно перемішайте суміш та додайте спецій.
4
Змішайте спагетті з беконом, потім з соусом. Посипте страву пармезаном. Смачного!