24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Як приготувати пасту Карбонара: легкий рецепт

Як приготувати пасту Карбонара: легкий рецепт -

55 хв

4 порції

347 ккал

0 / 5

Класичний рецепт приготування італійської пасти Карбонара від Смачно 24.

Інгредієнти

для страви

  • Бекон

    100 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Вершки

    3 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Спагетті

    400 г

  • Сир Пармезан

    50 г

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Відваріть спагетті, процідіть та дайте воді добре стекти.

2

Бекон наріжте тоненькими шматочками та підсмажте на оливковій олії.

3

Збийте вінчиком яйця, додайте до них вершки та тертий пармезан. Ретельно перемішайте суміш та додайте спецій.

4

Змішайте спагетті з беконом, потім з соусом. Посипте страву пармезаном. Смачного!

Італійська кухня Кухні світу

Схожі рецепти

Рецепт приготування хумуса: швидко та корисно

Чудовий рецепт смачної закуски!

45 хв

4 порції

близького Сходу

Рецепт приготування хумусу в мультиварці

Легкий рецепт приготування пікантної закуски

4 год

2 порції

близького Сходу

Спагеті з кабачків: смачний домашній рецепт

Як приготувати спагеті з кабачків для легкої вечері

35 хв

8 порцій

Італійська

Гратен з кабачків: рецепт

Спробуйте овочеву запіканку під сирною хрусткою скоринкою!

1 год

9 порцій

Французька

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Традиційний білоруський холодник: смачний рецепт Покрокове приготування холодника за рецептом білоруської кухні

45 хв

6 порцій

Перші страви
Рецепт горіхового пирога в мультиварці Покрокове приготування смачного пирога

1 год 15 хв

6 порцій

Солодка випічка
Вітамінний салат з свіжого шпинату: рецепт Покрокове приготування смачного низькокалорійного салату зі шпинатом

15 хв

2 порції

Теплі салати