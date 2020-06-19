Шоколадні млинці – рецепт приготування – покроково з фото

Як приготувати шоколадні млинці: рецепт -
45 хв
4 порції
176 ккал
Якщо ви скажете нам, що не любите млинців – ми вам просто не повіримо! Традиційні млинці готують всі господині, а от шоколадні – тільки справжні ласуни солодкого. З шоколадних млинців можна робити шокотортики з вершковим кремом, або ж начиняти шоколадні млинці бананами, варенням, шоколадними пастами. Шоколаду багато не буває, правда ж?
Приготуйте шоколадні млинці для своїх рідних разом з Смачно 24.
Інгредієнти
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Вода
100 мл
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Йогурт
300 мл
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Какао
30 г
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Борошно пшеничне
7 ст. л.
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Цукор
2 ст. л.
Рецепт приготування
1
Просійте борошно через дрібне сито, щоб не утворювались грудочки. Борошно для млинців краще обирати вищого гатунку.
2
Домашній або магазинний йогурт з'єднуємо із цукром та какао. Йогурт для приготування млинців краще обирати без цукру та рідкої консистенції.
3
Додаємо просіяну муку до суміші та ретельно перемішуємо до однорідної маси, щоб не було грудочок.
4
Додаємо ледь теплу фільтровану воду та знову замішуємо тісто для шоколадних млинців до однородіної маси.
5
Готове вимішане тісто для шоколадних млинців має постояти до години часу в теплому місці. Так тісто краще настоїться та млинці будуть пухкі та гладенькі.
6
Розігрійте сковорідку для млинців, адже якщо вона буде холодною, тісто приставатиме до поверхні сковорідки. Радимо вам придбати спеціальну сковорідку для приготування млинців з спеціальним покриттям.
7
Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків до золотої скоринки. Смачного!
Поради щодо приготування
Для шоколадних млинців чудово підходить начинка з арахісоваї пасти, шоколадної пасти, варення, згущеного молока, свіжих фруктів та ягід.