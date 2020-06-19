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Смачно 24 Десерти Млинці Як приготувати шоколадні млинці: рецепт

Як приготувати шоколадні млинці: рецепт -

45 хв

4 порції

176 ккал

0 / 5
Шоколадні млинці – рецепт приготування – покроково з фото

Якщо ви скажете нам, що не любите млинців – ми вам просто не повіримо! Традиційні млинці готують всі господині, а от шоколадні – тільки справжні ласуни солодкого. З шоколадних млинців можна робити шокотортики з вершковим кремом, або ж начиняти шоколадні млинці бананами, варенням, шоколадними пастами. Шоколаду багато не буває, правда ж?

Приготуйте шоколадні млинці для своїх рідних разом з Смачно 24.

Інгредієнти

для шоколадних млинців

  • Вода

    100 мл

  • Йогурт

    300 мл

  • Какао

    30 г

  • Борошно пшеничне

    7 ст. л.

  • Цукор

    2 ст. л.

Рецепт приготування

1

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не утворювались грудочки. Борошно для млинців краще обирати вищого гатунку.

2

Домашній або магазинний йогурт з'єднуємо із цукром та какао. Йогурт для приготування млинців краще обирати без цукру та рідкої консистенції.

3

Додаємо просіяну муку до суміші та ретельно перемішуємо до однорідної маси, щоб не було грудочок.

4

Додаємо ледь теплу фільтровану воду та знову замішуємо тісто для шоколадних млинців до однородіної маси.

5

Готове вимішане тісто для шоколадних млинців має постояти до години часу в теплому місці. Так тісто краще настоїться та млинці будуть пухкі та гладенькі.

6

Розігрійте сковорідку для млинців, адже якщо вона буде холодною, тісто приставатиме до поверхні сковорідки. Радимо вам придбати спеціальну сковорідку для приготування млинців з спеціальним покриттям.

7

Смажимо млинці на розігрітій сковорідці з обох боків до золотої скоринки. Смачного!

Поради щодо приготування

Для шоколадних млинців чудово підходить начинка з арахісоваї пасти, шоколадної пасти, варення, згущеного молока, свіжих фруктів та ягід.

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