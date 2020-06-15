Молочний коктейль: рецепт з морозивом в домашніх умовах

Як приготувати смачний молочний коктейль: простий рецепт -
15 хв
2 порції
120 ккал
Молочний коктейль – улюблений напій як дітвори, так і дорослих. Окрім цього, молоко, яке є в складі напої, насичує організм лактозою та корисними ферментами, які допомагають налагодити процес травлення в організмі.
Інгредієнти
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Молоко
200 мл
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Морозиво
100 г
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Цукор
1 ч. л.
Рецепт приготування
1
У блендері змішайте молоко та морозиво.
2
До суміші додайте цукор, збиваючи все упродовж кількох хвилин (до появи пінки). Після цього вилийте напій в склянку.
3
За бажанням додайте поверх напою збиті вершки.
Поради щодо приготування
Перед тим, як почати збивати молоко, поставте його на 10 хвилин в холодильник. Продукт повинен бути холодний під час приготування напою. Морозиво ж навпаки варто витягнути з морозильної камери, щоб воно було м'яким.