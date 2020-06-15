Молочний коктейль: рецепт з морозивом в домашніх умовах

Поради щодо приготування

Перед тим, як почати збивати молоко, поставте його на 10 хвилин в холодильник. Продукт повинен бути холодний під час приготування напою. Морозиво ж навпаки варто витягнути з морозильної камери, щоб воно було м'яким.