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Як приготувати смачний молочний коктейль: простий рецепт -

15 хв

2 порції

120 ккал

0 / 5
Молочний коктейль: рецепт з морозивом в домашніх умовах

Молочний коктейль – улюблений напій як дітвори, так і дорослих. Окрім цього, молоко, яке є в складі напої, насичує організм лактозою та корисними ферментами, які допомагають налагодити процес травлення в організмі.

Інгредієнти

Для коктейлю

  • Молоко

    200 мл

  • Морозиво

    100 г

  • Цукор

    1 ч. л.

Рецепт приготування

1

У блендері змішайте молоко та морозиво.

2

До суміші додайте цукор, збиваючи все упродовж кількох хвилин (до появи пінки). Після цього вилийте напій в склянку.

3

За бажанням додайте поверх напою збиті вершки.

Поради щодо приготування

Перед тим, як почати збивати молоко, поставте його на 10 хвилин в холодильник. Продукт повинен бути холодний під час приготування напою. Морозиво ж навпаки варто витягнути з морозильної камери, щоб воно було м'яким. 

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