1

На грубій терці натріть пармезан та фонтіну, а моцералу з горгонзолою наріжте кубиками.

2

Прогрійте вершки в каструлі, але не доводьте їх до кипіння. Додайте до гарячих вершків сир та помішуйте до однорідної консистенції.

3

Додайте до сирного соусу спеції: мускатний горіх, сіль та перець.

4

Змішайте сирний соус з сметаною та обережно збийте масу вінчиком. Смачного!