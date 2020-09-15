Як приготувати сирний соус: рецепт -
25 хв
4 порції
180 ккал
Легкий у приготуванні сирний соус підійде до всіх видів пасти. Ніжна текстура сирного соусу чудово поєднується із рибою, м’ясом та крупами.
Інгредієнти
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Сир Горгонзола
50 г
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Сир Моцарела
50 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Мускатний горіх
за смаком
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Сир Фонтіна
50 г
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Вершки 26%
100 мл
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Сметана
2 ст. л.
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Сіль
за смаком
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Сир Пармезан
50 г
Рецепт приготування
1
На грубій терці натріть пармезан та фонтіну, а моцералу з горгонзолою наріжте кубиками.
2
Прогрійте вершки в каструлі, але не доводьте їх до кипіння. Додайте до гарячих вершків сир та помішуйте до однорідної консистенції.
3
Додайте до сирного соусу спеції: мускатний горіх, сіль та перець.
4
Змішайте сирний соус з сметаною та обережно збийте масу вінчиком. Смачного!