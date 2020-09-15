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Як приготувати сирний соус: рецепт -

25 хв

4 порції

180 ккал

0 / 5

Легкий у приготуванні сирний соус підійде до всіх видів пасти. Ніжна текстура сирного соусу чудово поєднується із рибою, м’ясом та крупами.

Інгредієнти

для соусу

  • Сир Горгонзола

    50 г

  • Сир Моцарела

    50 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Мускатний горіх

    за смаком

  • Сир Фонтіна

    50 г

  • Вершки 26%

    100 мл

  • Сметана

    2 ст. л.

  • Сіль

    за смаком

  • Сир Пармезан

    50 г

Рецепт приготування

1

На грубій терці натріть пармезан та фонтіну, а моцералу з горгонзолою наріжте кубиками.

2

Прогрійте вершки в каструлі, але не доводьте їх до кипіння. Додайте до гарячих вершків сир та помішуйте до однорідної консистенції.

3

Додайте до сирного соусу спеції: мускатний горіх, сіль та перець.

4

Змішайте сирний соус з сметаною та обережно збийте масу вінчиком. Смачного!

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