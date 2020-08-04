Як приготувати тісто для піци без дріжджів: рецепт -
1 год 5 хв
2 порції
260 ккал
Бездріжджове тісто для піци при випіканні не піднімається, тому приготований корж смакуватиме, як у ресторані. Приготувати таке тісто досить легко, головне – правильно вимішати його до однорідності та чітко дотримуватись порад у приготуванні від Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
200 мл
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Борошно пшеничне
450 г
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Оливкова олія
2 ст. л.
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Сіль
1/3 ч. л.
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Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Для приготування бездріжджового тіста не завадить зробити цей процес двічі.
2
Вибийте яйця в глибоку миску, збийте до однорідної консистенції вінчиком та додайте сіль і воду. Ще раз ретельно вимішайте яєчну суміш.
3
Невеликими порціями додавайте в миску з яйцями просіяне борошно та замішуйте тісто руками. Коли все борошно буде в мисці, замішуйте тісто для піци ще 10 хвилин. Додайте оливкову олію та продовжуйте замішувати бездріжджове тісто до еластичності і однорідності. Тісто не повинне липнути до рук.
4
Вимішане тісто обережно обгорніть харчовою плівкою та залиште його “відпочити” в прохолодному місці на 30-40 хвилин. Розкатайте тісто присипавши його борошном. Смачного!