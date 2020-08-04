1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Для приготування бездріжджового тіста не завадить зробити цей процес двічі.

2

Вибийте яйця в глибоку миску, збийте до однорідної консистенції вінчиком та додайте сіль і воду. Ще раз ретельно вимішайте яєчну суміш.

3

Невеликими порціями додавайте в миску з яйцями просіяне борошно та замішуйте тісто руками. Коли все борошно буде в мисці, замішуйте тісто для піци ще 10 хвилин. Додайте оливкову олію та продовжуйте замішувати бездріжджове тісто до еластичності і однорідності. Тісто не повинне липнути до рук.

4

Вимішане тісто обережно обгорніть харчовою плівкою та залиште його “відпочити” в прохолодному місці на 30-40 хвилин. Розкатайте тісто присипавши його борошном. Смачного!