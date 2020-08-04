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Смачно 24 Випічка Піца Тісто Як приготувати тісто для піци без дріжджів: рецепт

Як приготувати тісто для піци без дріжджів: рецепт -

1 год 5 хв

2 порції

260 ккал

0 / 5

Бездріжджове тісто для піци при випіканні не піднімається, тому приготований корж смакуватиме, як у ресторані. Приготувати таке тісто досить легко, головне – правильно вимішати його до однорідності та чітко дотримуватись порад у приготуванні від Смачно 24!

Інгредієнти

для бездріжджового тіста

  • Вода

    200 мл

  • Борошно пшеничне

    450 г

  • Оливкова олія

    2 ст. л.

  • Сіль

    1/3 ч. л.

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Для приготування бездріжджового тіста не завадить зробити цей процес двічі. 

2

Вибийте яйця в глибоку миску, збийте до однорідної консистенції вінчиком та додайте сіль і воду. Ще раз ретельно вимішайте яєчну суміш.

3

Невеликими порціями додавайте в миску з яйцями просіяне борошно та замішуйте тісто руками. Коли все борошно буде в мисці, замішуйте тісто для піци ще 10 хвилин. Додайте оливкову олію та продовжуйте замішувати бездріжджове тісто до еластичності і однорідності. Тісто не повинне липнути до рук.

4

Вимішане тісто обережно обгорніть харчовою плівкою та залиште його “відпочити” в прохолодному місці на 30-40 хвилин. Розкатайте тісто присипавши його борошном. Смачного!

Тісто Піца Випічка

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