24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Інші Сніданки Страви з яєць Як приготувати яйце пашот: покрокова інструкція

Як приготувати яйце пашот: покрокова інструкція -

7 хв

1 порція

142 ккал

0 / 5

Рецепт приготування яйця пашот/Смачно24

Мрієте спробувати приготувати яйце пашот та не знаєте, як саме? Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування. Гайда готувати разом із Смачно 24.

Інгредієнти

для яйця пашот

  • Сіль

    за смаком

  • Оцет

    4 ст. л.

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Яйце обережно вибийте в склянку.

2

В каструлю налийте воду, додайте оцет та сіль. Доведіть до кипіння та зменшіть газ, щоб не утворювались бульбашки.

3

Активно помішуйте вінчиком, щоб в центрі каструлі утворилась воронка. 

Робимо воронку в каструлі для приготування яйця пашот

4

Обережно вилийте яйце в центр воронки та варіть 3-4 хвилини.

Виливаємо сире яйце

5

Дістаньте яйце лопаткою або шумівкою. Смачного!

Дістаємо готове яйце

Страви з яєць Сніданки Корисні перекуси Інші Закуски

Схожі рецепти

Рулетики з кабачками та куркою: смачний рецепт

Хочете пікнік вдома? Тоді зробіть рулетики з кабачками та куркою!

1 год 10 хв

12 порцій

Корисні перекуси

Пиріг з кабачками без м'яса: рецепт

Ідеальна випічка, яка не може не сподобатися

1 год 10 хв

3 порції

Українська

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Рецепт закуски з кабачків та сиру

Проста та смачна закуска для будь-якої події!

40 хв

10 порцій

Овочеві закуски

Новини кулінарії

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

"Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво

Шеф-кухарі

Останні рецепти

Як приготувати смачний молочний коктейль: простий рецепт Влітку дуже хочеться вживати прохолодні та смачні напої. Для цього ідеально підходить молочний коктейль, який тонізує та освіжає, а ще є дуже корисним.

15 хв

2 порції

Літні напої
Рецепт варення з білих черешень з лимоном Простий покроковий рецепт приготування варення з білих черешень з лимоном на зиму

3 год

3 порції

Консервація
Рецепт крем-супу з кабачків Простий і дуже корисний рецепт крем-супу

1 год

7 порцій

Перші страви