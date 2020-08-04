Про корисні властивості кукурудзяної каші чули вже, мабуть усі, та якщо ні, ми вам нагадаємо про декілька з них. У дробленій кукурудзі, з якої готують кашу, багато рослинного білка, бета-каротину, вітамінів групи В, Е, А, Н, мікроелементів – кальцію, калію, нікелю, міді, заліза, фосфору і кремнію.

Кукурудзяну крупу часто варять дітям, адже вона гіпоалергенна та покращує роботу кишечника. Якісна кукурудзяна крупа має бути яскраво-жовтого забарвлення, розсипчаста та без темних крупинок. При приготуванні кукурудзяної крупи потрібно чітко дотримуватись пропорцій та постійно її помішувати.

Кукурудзяна каша найкраще смакує з сиром Фета, Бринзою, Адегейським сиром та чорним кунжутом. Якщо ви готуєте солодку кукурудзяну кашу, тоді додайте до неї родзинки, курагу, чорнослив або яблука.