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Як варити кукурудзяну кашу: рецепт -

40 хв

2 порції

59 ккал

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Про корисні властивості кукурудзяної каші чули вже, мабуть усі, та якщо ні, ми вам нагадаємо про декілька з них. У дробленій кукурудзі, з якої готують кашу, багато рослинного білка, бета-каротину, вітамінів групи В, Е, А, Н, мікроелементів – кальцію, калію, нікелю, міді, заліза, фосфору і кремнію.

Кукурудзяну крупу часто варять дітям, адже вона гіпоалергенна та покращує роботу кишечника. Якісна кукурудзяна крупа має бути яскраво-жовтого забарвлення, розсипчаста та без темних крупинок. При приготуванні кукурудзяної крупи потрібно чітко дотримуватись пропорцій та постійно її помішувати.

Кукурудзяна каша найкраще смакує з сиром Фета, Бринзою, Адегейським сиром та чорним кунжутом. Якщо ви готуєте солодку кукурудзяну кашу, тоді додайте до неї родзинки, курагу, чорнослив або яблука.

 

Інгредієнти

для каші

  • Вода

    3 склянки

  • Кукурудзяна крупа

    1 склянка

  • Вершкове масло

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Щоб зварити кукурудзяну кашу правильної консистенції, потрібно дотримуватись пропорції 1:3. Тобто, на одну частину кукурудзяної каші додаємо 3 частини води. Якщо ви полюбляєте рідшу кукурудзяну кашу, додайте 4 частини води. Перед приготуванням промийте кукурудзяну крупу водою.

2

У невеликій каструлі закип’ятіть воду для приготування каші. Висипте в киплячу воду кукурудзяну крупу та постійно помішуйте її протягом всього часу варіння. Зменшіть вогонь під каструлею та варіть 20-25 хвилин, доки вся рідина не вбереться в крупу.

3

Щодо спецій, то до кукурудзяної каші додають сіль або цукор. Коли крупа приготується, додайте до неї шматочок вершкового масла, перемішайте та накрийте кришкою. Дайте постояти кукурудзяній каші ще 10-15 хвилин. Смачного!

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