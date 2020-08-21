24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Перші страви Овочеві супи Як варити курячий бульйон: особливості приготування

Як варити курячий бульйон: особливості приготування -

4 год

4 порції

36 ккал

0 / 5
Курячий бульйон – як варити – особливості приготування

Курячий бульойн можна подавати як самостійну страву, а можна використати як основу для інших перших страв чи соусів. Якщо бульойн вийшов занадто жирним, охолодіть його та зніміть ложкою зайвий жир. Такий бульйон можна навіть порційно заморозити та використовувати як заготовку.

Інгредієнти

для бульйону

  • Базилік (зелень)

    за смаком

  • Куряча печінка

    100 г

  • Курка

    1 кг

  • Лаврові листки

    1 шт.

  • Цибуля порей

    1 шт.

  • Морква

    1 шт.

  • Перець чорний горошком

    1 ч. л.

  • Петрушка (зелень)

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

У великій кількості води доведіть курку до кипіння, злийте воду.

2

Налийте 2 літри води, посоліть її та доведіть до кипіння.

3

Заздалегідь помийте овочі, почистіть та наріжте великими шматками. Додайте в каструлю.

4

Помийте зелень, додайте до супу та поперчіть.

5

Додайте до бульйону курячу печінку та варіть протягом 3 годин на малому вогні.

6

Витягніть курку та печінку, процідіть через дрібне сито бульйон. Відділіть м’ясо від кісток.

7

В готовий бульйон додайте подрібнене м’ясо. Смачного!

Перші страви Овочеві супи

Схожі рецепти

Рецепт холодного домашнього борщу

Пропонуємо перевірений рецепт приготування смачного холодного борщу з буряка

2 год

10 порцій

Російська

Рецепт крем-супу з кабачків

Простий і дуже корисний рецепт крем-супу

1 год

7 порцій

Перші страви

Борщ з квасолею та м'ясом: рецепт

Вміння готувати смачний борщ є у кожного. А ми для впевненості вам допоможемо покроковим рецептом приготування борщу

1 год 20 хв

12 порцій

Перші страви

Пісний борщ з "вушками": рецепт

Приготуйте пісний борщ з вушками з покроковою інструкцією

2 год

9 порцій

Українська

Новини кулінарії

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Цікаві підбірки

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Як консервувати персики на зиму: рецепт Простий рецепт консервації цілих персиків з кісточкою на зиму

1 год

2 порції

Консервовані персики
Рецепт бургера з фалафелем Покрокове приготування бургера вдома

45 хв

2 порції

Другі страви
Рецепт вінегрету: пісний салат Покрокове приготування салату вінегрет на Великодній піст

1 год

6 порцій

Пісні страви