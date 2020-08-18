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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Як зробити тісто на равіолі: рецепт

Як зробити тісто на равіолі: рецепт -

45 хв

4 порції

85 ккал

0 / 5
Тісто на равіолі в домашніх умовах – класичний рецепт приготування

Приготувати тісто на равіолі може кожен, адже воно досить просте та еластичне. Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування класичного італійського тіста на равіолі.

Інгредієнти

для тіста

  • Манна крупа

    150 г

  • Борошно пшеничне

    150 г

  • Сіль

    1/2 ч. л.

  • Яєчний жовток

    1 шт.

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Яйця та жовток легенько розімніть виделкою та посоліть. 

2

Збивайте яйця вінчиком та поступово додавайте борошно та манну крупу.

3

Вимішувати тісто на равіолі потрібно до однорідної консистенції та гладкості.

4

Сформуйте з тіста кулю та обгорніть харчовою плівкою. Залиште вхолодильнику на 15-20 хвилин.

5

Розкатайте тісто та формуйте равіолі.

Італійська кухня Кухні світу

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