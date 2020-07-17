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Рецепт смачної закуски з баклажанів -

15 год 50 хв

2 порції

160 ккал

0 / 5
Закуска з баклажанів: простий рецепт маринованих баклажанів

Як приготувати закуску з баклажанів/Смачно24

Закуска з баклажанів, які промариновані у медовому соусі закохає вас з першого шматочку. Все, що вам потрібно – це дочекатися, коли вони будуть готові!

Інгредієнти

для страви

  • Баклажан

    6 шт.

  • Вода

    500 мл

  • Гвоздика

    4 шт.

  • Духмяний перець

    4 шт.

  • Лавровий лист

    5 шт.

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Мед

    1 ст. л.

  • Перець чорний горошком

    8 шт.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    1 ст. л.

  • Оцет

    150 мл

  • Часник

    10 зубчиків

Рецепт приготування

1

У ледь теплій воді розчиніть сіль та цукор, додайте оцет, мед та олію й перемішайте. Перелийте все у каструлю, додайте спецій: гвоздику, лавровий лист та два види перцю. Закип'ятіть маринад для баклажанів та залишіть охолоджуватися.

2

Ретельно помийте баклажани, наріжте їх вздовж на пластинки товщиною близько 1 см. Посоліть їх, щоб уникнути гіркуватості.

3

Почистіть часник від лушпиння та наріжте скибочками.

4

Відіжміть баклажани від зайвої вологи та підсмажте з обох боків на олії. Готові баклажани занурте в маринад (по одній пластинці) та викладіть у глибоку миску щільними шарами. Кожен шар перекладіть часником.

5

Залийте баклажани маринадом, що залишився та накрийте харчовою плівкою. Відправте баклажани до холодильника маринуватися. Закуска з баклажанів буде готова через один день. Якщо ви хочете, щоб баклажани добре промаринувалися – дістаньте їх через 3-4 дні. Смачного!

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