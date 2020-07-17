Закуска з баклажанів: простий рецепт маринованих баклажанів

Рецепт смачної закуски з баклажанів -
15 год 50 хв
2 порції
160 ккал
Як приготувати закуску з баклажанів/Смачно24
Закуска з баклажанів, які промариновані у медовому соусі закохає вас з першого шматочку. Все, що вам потрібно – це дочекатися, коли вони будуть готові!
Інгредієнти
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Баклажан
6 шт.
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Вода
500 мл
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Гвоздика
4 шт.
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Духмяний перець
4 шт.
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Лавровий лист
5 шт.
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Олія соняшникова
1 ст. л.
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Мед
1 ст. л.
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Перець чорний горошком
8 шт.
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
1 ст. л.
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Оцет
150 мл
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Часник
10 зубчиків
Рецепт приготування
1
У ледь теплій воді розчиніть сіль та цукор, додайте оцет, мед та олію й перемішайте. Перелийте все у каструлю, додайте спецій: гвоздику, лавровий лист та два види перцю. Закип'ятіть маринад для баклажанів та залишіть охолоджуватися.
2
Ретельно помийте баклажани, наріжте їх вздовж на пластинки товщиною близько 1 см. Посоліть їх, щоб уникнути гіркуватості.
3
Почистіть часник від лушпиння та наріжте скибочками.
4
Відіжміть баклажани від зайвої вологи та підсмажте з обох боків на олії. Готові баклажани занурте в маринад (по одній пластинці) та викладіть у глибоку миску щільними шарами. Кожен шар перекладіть часником.
5
Залийте баклажани маринадом, що залишився та накрийте харчовою плівкою. Відправте баклажани до холодильника маринуватися. Закуска з баклажанів буде готова через один день. Якщо ви хочете, щоб баклажани добре промаринувалися – дістаньте їх через 3-4 дні. Смачного!