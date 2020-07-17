Закуска з баклажанів: простий рецепт маринованих баклажанів

1

У ледь теплій воді розчиніть сіль та цукор, додайте оцет, мед та олію й перемішайте. Перелийте все у каструлю, додайте спецій: гвоздику, лавровий лист та два види перцю. Закип'ятіть маринад для баклажанів та залишіть охолоджуватися.

2

Ретельно помийте баклажани, наріжте їх вздовж на пластинки товщиною близько 1 см. Посоліть їх, щоб уникнути гіркуватості.

3

Почистіть часник від лушпиння та наріжте скибочками.

4

Відіжміть баклажани від зайвої вологи та підсмажте з обох боків на олії. Готові баклажани занурте в маринад (по одній пластинці) та викладіть у глибоку миску щільними шарами. Кожен шар перекладіть часником.

5

Залийте баклажани маринадом, що залишився та накрийте харчовою плівкою. Відправте баклажани до холодильника маринуватися. Закуска з баклажанів буде готова через один день. Якщо ви хочете, щоб баклажани добре промаринувалися – дістаньте їх через 3-4 дні. Смачного!