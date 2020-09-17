Закуска з інжиру та блакитного сиру – рецепт в духовці

Рецепт вишуканої закуски з інжиру та блакитного сиру -
30 хв
4 порції
309 ккал
Як приготувати закуску з інжиру/Смачно24
Тепла закуска з інжиру чудово смакує з білим або червоним десертним вином.
Найкраще подавати закуску на хрусткому хлібі або брускеті. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Сир Горгонзола
50 г
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Бальзамічний оцет
для подачі
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Волоські горіхи
50 г
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Інжир
4 шт.
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Мед
60 г
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Вершковий сир
50 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо інжир, зрізаємо хвостики та надрізаємо плід хрест-навхрест до середини.
2
Блакитний та вершковий сир розімніть виделкою в однорідну масу.
3
Начиняємо інжир сирною масою, посипаємо волоськими горішками та поливаємо медом.
4
Випікаємо закуску в розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин.
5
Готову закуску з інжиру подавайте до столу гарячою з хрусткими брускетами й политі бальзамічним кремоподібним соусом. Смачного!