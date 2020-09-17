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Рецепт вишуканої закуски з інжиру та блакитного сиру -

30 хв

4 порції

309 ккал

0 / 5
Закуска з інжиру та блакитного сиру – рецепт в духовці

Як приготувати закуску з інжиру/Смачно24

Тепла закуска з інжиру чудово смакує з білим або червоним десертним вином.

Найкраще подавати закуску на хрусткому хлібі або брускеті. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Сир Горгонзола

    50 г

  • Бальзамічний оцет

    для подачі

  • Волоські горіхи

    50 г

  • Інжир

    4 шт.

  • Мед

    60 г

  • Вершковий сир

    50 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо інжир, зрізаємо хвостики та надрізаємо плід хрест-навхрест до середини.

2

Блакитний  та вершковий сир розімніть виделкою в однорідну масу.

3

Начиняємо інжир сирною масою, посипаємо волоськими горішками та поливаємо медом.

4

Випікаємо закуску в розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин.

5

Готову закуску з інжиру подавайте до столу гарячою з хрусткими брускетами й политі бальзамічним кремоподібним соусом. Смачного!

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