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Рецепт закуски з кабачків та сиру -

40 хв

10 порцій

54 ккал

0 / 5
Кабачкові рулетики з сиром: рецепт легкої закуски з кабачків

Рецепт закуски з кабачків/Смачно24

Рецепти з кабачками дуже прості у приготуванні, то ж з ними впорається будь-хто. Окрім своїх корисних властивостей, кабачок може похизуватися й тим, що при правильному приготуванні не зашкодить вашій фігурі.

Інгредієнти

для кабачків з сиром

  • Зелень (улюблена)

    50 г

  • Кабачок

    1-2 шт.

  • Олія соняшникова

    2 ст. л.

  • Вершковий сир

    200-250 г

  • Сметана

    1 ст. л.

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Кабачки помийте, обсушіть паперовими рушниками. Наріжте овоч уздовж слайсами, можете використовувати гострий ніж або ж овочечистку.

2

Скибочки кабачка посоліть та залиште на 10-15 хвилин, рідину яка виділиться, злийте та ще раз просушіть кабачки паперовими рушниками.

3

Розігрійте скороводу, змажте її невеликою кількість олію (можете робити це пензликом або ж складеним у кілька разів паперовим рушником). Обсмажте скибочки кабачків з обох сторін до рум’яності. 

4.

Обсмажені скибочки викладіть на паперовий рушник, щоб позбавитись від надлишків олії.

5

Приготуйте начинку – часник роздавіть або дрібно поріжте, зелень дрібно нарубайте та змішайте усе це з вершковим сиром. Добре вимішайте начинку. Якщо суміш загуста – можете додати трохи сметани. Начинку посоліть, поперчіть за смаком і знову перемішайте.

6

На обсмажені скибочки викладіть по ложці начинки, згорніть рулетики. За бажанням, можете закріпити їх зубочисткою.

Поради щодо приготування

Якщо у вас є сковорідка-гриль – використовуйте для обсмажування кабачків краще її, так у вас з'являться рум'яні полоски на скибочках.

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