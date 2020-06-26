Кабачкові рулетики з сиром: рецепт легкої закуски з кабачків

1

Кабачки помийте, обсушіть паперовими рушниками. Наріжте овоч уздовж слайсами, можете використовувати гострий ніж або ж овочечистку.

2

Скибочки кабачка посоліть та залиште на 10-15 хвилин, рідину яка виділиться, злийте та ще раз просушіть кабачки паперовими рушниками.

3

Розігрійте скороводу, змажте її невеликою кількість олію (можете робити це пензликом або ж складеним у кілька разів паперовим рушником). Обсмажте скибочки кабачків з обох сторін до рум’яності.

4.

Обсмажені скибочки викладіть на паперовий рушник, щоб позбавитись від надлишків олії.

5

Приготуйте начинку – часник роздавіть або дрібно поріжте, зелень дрібно нарубайте та змішайте усе це з вершковим сиром. Добре вимішайте начинку. Якщо суміш загуста – можете додати трохи сметани. Начинку посоліть, поперчіть за смаком і знову перемішайте.

6

На обсмажені скибочки викладіть по ложці начинки, згорніть рулетики. За бажанням, можете закріпити їх зубочисткою.