Кабачкові рулетики з сиром: рецепт легкої закуски з кабачків

Рецепт закуски з кабачків та сиру -
40 хв
10 порцій
54 ккал
Рецепт закуски з кабачків/Смачно24
Рецепти з кабачками дуже прості у приготуванні, то ж з ними впорається будь-хто. Окрім своїх корисних властивостей, кабачок може похизуватися й тим, що при правильному приготуванні не зашкодить вашій фігурі.
Інгредієнти
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Зелень (улюблена)
50 г
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Кабачок
1-2 шт.
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Олія соняшникова
2 ст. л.
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Вершковий сир
200-250 г
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Сметана
1 ст. л.
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Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Кабачки помийте, обсушіть паперовими рушниками. Наріжте овоч уздовж слайсами, можете використовувати гострий ніж або ж овочечистку.
2
Скибочки кабачка посоліть та залиште на 10-15 хвилин, рідину яка виділиться, злийте та ще раз просушіть кабачки паперовими рушниками.
3
Розігрійте скороводу, змажте її невеликою кількість олію (можете робити це пензликом або ж складеним у кілька разів паперовим рушником). Обсмажте скибочки кабачків з обох сторін до рум’яності.
4.
Обсмажені скибочки викладіть на паперовий рушник, щоб позбавитись від надлишків олії.
5
Приготуйте начинку – часник роздавіть або дрібно поріжте, зелень дрібно нарубайте та змішайте усе це з вершковим сиром. Добре вимішайте начинку. Якщо суміш загуста – можете додати трохи сметани. Начинку посоліть, поперчіть за смаком і знову перемішайте.
6
На обсмажені скибочки викладіть по ложці начинки, згорніть рулетики. За бажанням, можете закріпити їх зубочисткою.
Поради щодо приготування
Якщо у вас є сковорідка-гриль – використовуйте для обсмажування кабачків краще її, так у вас з'являться рум'яні полоски на скибочках.