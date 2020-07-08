Закуска з печінки тріски на сухариках: швидкий рецепт

1

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло та вам простіше буде його намащувати на грінку.

2

Грінки ви можете придбати вже готові, а можете приготувати власноруч. Достатньо нарізати багет та підсушити шматочки хліба у духовці. Кожну грінку намажте вершковим маслом.

3

Помийте зелену цибульку та наріжте її невеликими шматочками. Для закуски також чудово підійде проста ріпчаста цибуля – все за бажанням та смаком.

4

Відкрийте печінку тріски та намажте її на грінки з маслом. Зверху викладіть зелену або ріпчасту цибульку та подавайте закуску до столу. Смачного!