Закуска з печінки тріски на сухариках: швидкий рецепт

Швидка закуска з печінки тріски на сухариках: рецепт -
15 хв
8 порцій
142 ккал
Як приготувати закуску з печінки тріски/Смачно24
Закуску з печінки тріски на грінках люблять усі без виключення, адже вона ніжна, а хрустка грінка додає приємного після смаку. Адже всі ми любимо похрумтіти смачненьким, правда ж?
Отож, не зволікайте та гайда готувати з нами смачну холодну закуску з печінки тріски.
Інгредієнти
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Грінки
1 пачка
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Зелена цибуля
1 пучок
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Печінка тріски
1 банка
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Вершкове масло
за смаком
Рецепт приготування
1
Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло та вам простіше буде його намащувати на грінку.
2
Грінки ви можете придбати вже готові, а можете приготувати власноруч. Достатньо нарізати багет та підсушити шматочки хліба у духовці. Кожну грінку намажте вершковим маслом.
3
Помийте зелену цибульку та наріжте її невеликими шматочками. Для закуски також чудово підійде проста ріпчаста цибуля – все за бажанням та смаком.
4
Відкрийте печінку тріски та намажте її на грінки з маслом. Зверху викладіть зелену або ріпчасту цибульку та подавайте закуску до столу. Смачного!