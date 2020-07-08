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Швидка закуска з печінки тріски на сухариках: рецепт -

15 хв

8 порцій

142 ккал

0 / 5
Закуска з печінки тріски на сухариках: швидкий рецепт

Як приготувати закуску з печінки тріски/Смачно24

Закуску з печінки тріски на грінках люблять усі без виключення, адже вона ніжна, а хрустка грінка додає приємного після смаку. Адже всі ми любимо похрумтіти смачненьким, правда ж?

Отож, не зволікайте та гайда готувати з нами смачну холодну закуску з печінки тріски.

Інгредієнти

для закуски

  • Грінки

    1 пачка

  • Зелена цибуля

    1 пучок

  • Печінка тріски

    1 банка

  • Вершкове масло

    за смаком

Рецепт приготування

1

Заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника, щоб воно розм'якло та вам простіше буде його намащувати на грінку.

2

Грінки ви можете придбати вже готові, а можете приготувати власноруч. Достатньо нарізати багет та підсушити шматочки хліба у духовці. Кожну грінку намажте вершковим маслом.

3

Помийте зелену цибульку та наріжте її невеликими шматочками. Для закуски також чудово підійде проста ріпчаста цибуля – все за бажанням та смаком.

4

Відкрийте печінку тріски та намажте її на грінки з маслом. Зверху викладіть зелену або ріпчасту цибульку та подавайте закуску до столу. Смачного!

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