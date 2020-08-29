Запечені курячі крильця з травами -
40 хв
4 порції
196 ккал
Запечені курячі крильця – це дуже дешеве і смачне блюдо. Пропонуємо більш здоровий спосіб їх приготування. Це чудовий рецепт, коли часу обмаль, а хочеться приготувати смачну страву!
Інгредієнти
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Курячі крильця
1 кг
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Лимонний сік
3 ст. л.
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Оливкова олія
1 ст. л.
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Петрушка (зелень)
1 за смаком
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Сіль
1 за смаком
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Чебрець (зелень)
1 за смаком
Рецепт приготування
1
Розігрійте духовку до 220 градусів. Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку (трохи залиште).
2
Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, і відправте в духовку.
3
Готуйте 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин.
4
Посипте крильця рубаними травами і цибулею, збризніть лимонним соком і подавайте.
Поради щодо приготування
Курячі крильця добре поєднуються з картопляним гарніром або рисом.