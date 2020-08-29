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Запечені курячі крильця з травами -

40 хв

4 порції

196 ккал

0 / 5

Запечені курячі крильця – це дуже дешеве і смачне блюдо. Пропонуємо більш здоровий спосіб їх приготування. Це чудовий рецепт, коли часу обмаль, а хочеться приготувати смачну страву!

Інгредієнти

Для страви

  • Курячі крильця

    1 кг

  • Лимонний сік

    3 ст. л.

  • Оливкова олія

    1 ст. л.

  • Петрушка (зелень)

    1 за смаком

  • Сіль

    1 за смаком

  • Чебрець (зелень)

    1 за смаком

Рецепт приготування

1

Розігрійте духовку до 220 градусів. Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку (трохи залиште). 

2

Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, і відправте в духовку.

3

Готуйте 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин. 

4

Посипте крильця рубаними травами і цибулею, збризніть лимонним соком і подавайте. 

Поради щодо приготування

Курячі крильця добре поєднуються з картопляним гарніром або рисом.

Другі страви М'ясні страви

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