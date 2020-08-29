1

Розігрійте духовку до 220 градусів. Обваляйте крильця в суміші солі, перцю, оливкової олії і лимонного соку (трохи залиште).

2

Викладіть крильця на деко так, щоб між ними було достатньо місця, і відправте в духовку.

3

Готуйте 15 хвилин, потім переверніть і запікайте ще 10-15 хвилин.

4

Посипте крильця рубаними травами і цибулею, збризніть лимонним соком і подавайте.