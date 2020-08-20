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Запечений гарбуз з прянощами: простий рецепт приготування -

1 год

5 порцій

44 ккал

0 / 5

Гарбуз – найцінніший продукт харчування, який добре зберігається без спеціальних умов. Найкращий спосіб його приготування – запікання, бо воно дозволяє вітамінам повністю зберегтися.

Інгредієнти

Для страви

  • Запашний перець горошком

    1 за смаком

  • Родзинки

    75 г

  • Лимон

    1 шт.

  • Мелена кориця

    1 дрібка

  • Сіль

    1 за смаком

  • Гарбуз

    800 г

Рецепт приготування

1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Для запікання можете розрізати гарбуз великим шматками. 

2

Розігрійте духовку до 200 °С. Деко застеліть пергаментом, змажте невеликою кількістю олії та викладіть гарбуз. Запікайте 35-40 хвилин до готовності. 

3

Родзинки замочіть в теплій воді. У ступці потовчіть кілька горошин перцю, додайте корицю та сіль за смаком. 

4

Коли гарбуз запечеться, дістаньте його з духовки та поріжте на менші частинки, які буде зручно їсти. Перемішайте гарбуз зі спеціями та родзинками, за бажанням можете додати трішки меду та розмарин.  

Поради щодо приготування

Час готовності гарбуза може сильно відрізнятися в залежності від його сорту та свіжості. Щоб перевірити його на готовність, просто проткніть його виделкою. Якщо це робиться легко, то гарбуз готовий до вживання.

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