1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Для запікання можете розрізати гарбуз великим шматками.

2

Розігрійте духовку до 200 °С. Деко застеліть пергаментом, змажте невеликою кількістю олії та викладіть гарбуз. Запікайте 35-40 хвилин до готовності.

3

Родзинки замочіть в теплій воді. У ступці потовчіть кілька горошин перцю, додайте корицю та сіль за смаком.

4

Коли гарбуз запечеться, дістаньте його з духовки та поріжте на менші частинки, які буде зручно їсти. Перемішайте гарбуз зі спеціями та родзинками, за бажанням можете додати трішки меду та розмарин.