Запіканка з кабачків з сиром і хлібом – в духовці або мультиварці

1

Наріжте кабачок тонкими скибочками. Протушкуйте декілька хвилин кабачки в сковорідці, додавши трохи води, до м’якості. Трохи посоліть.

2

Наріжте хліб кубиками. Сир наріжте кубиками трохи дрібнішими, ніж хліб. Дрібно поріжте зелену цибулю, петрушку і кріп.

3

Збийте яйце з молоком, дрібкою солі та чорним меленим перцем. Перемішайте кабачки, хліб і зелень.

4

Залийте кабачки рідкою сумішшю, ще раз перемішайте і викладіть у глибоку форму для запікання, змащену вершковим маслом.

5

Запікайте в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, 20 хвилин, до легкого зарум’янення поверхні. Кришкою не накривати.