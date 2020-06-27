Запіканка з кабачків з сиром і хлібом – в духовці або мультиварці

Запіканка з кабачків, хлібу та сиру: рецепт -
45 хв
7 порцій
251 ккал
Як приготувати запіканку/Смачно24
Для приготування запіканок дуже добре підходять різноманітні овочі. Вони не тільки наповняють страву додатковим смаком, але й роблять її більш корисною. Порадуйте себе легкою та ніжною французькою стравою!
Інгредієнти
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Кабачок
1 шт.
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Молоко
100 мл
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Твердий сир
50-70 г
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Хліб
100 г
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Наріжте кабачок тонкими скибочками. Протушкуйте декілька хвилин кабачки в сковорідці, додавши трохи води, до м’якості. Трохи посоліть.
2
Наріжте хліб кубиками. Сир наріжте кубиками трохи дрібнішими, ніж хліб. Дрібно поріжте зелену цибулю, петрушку і кріп.
3
Збийте яйце з молоком, дрібкою солі та чорним меленим перцем. Перемішайте кабачки, хліб і зелень.
4
Залийте кабачки рідкою сумішшю, ще раз перемішайте і викладіть у глибоку форму для запікання, змащену вершковим маслом.
5
Запікайте в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, 20 хвилин, до легкого зарум’янення поверхні. Кришкою не накривати.
Поради щодо приготування
Для рецепта найкраще підійдуть кабачки без грубої шкірки та насіння.
Таку запіканку можна робити в духовці або в мультиварці. Запіканка з кабачків в мультиварці готується дуже легко, недовго, а головне дає прекрасний результат. Адже страва виходить смачною, корисною та апетитною.