Запіканка з цвітної капусти з часником – швидкий рецепт

Запіканка з цвітної капусти та часнику: швидкий рецепт -
30 хв
4 порції
85 ккал
Як приготувати запіканку з цвітної капусти/Смачно24
Запіканка з цвітної капусти не тільки смачна, а ще й надзвичайно корисна для організму. Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою – цей рецепт саме для вас!
Інгредієнти
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Зелень (улюблена)
1 пучок
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Кефір
100 мл
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Олія соняшникова
6 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
60 г
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Петрушка (зелень)
1 пучок
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Сіль
за смаком
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Цвітна капуста
500 г
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Часник
30 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте цвітну капусту та відваріть її у підсоленій воді. Залишіть одну склянку відвару з капусти, решту води злийте.
2
Для приготування соусу розігрійте сковорідку з олією, додайте борошно та обсмажте його до золотистого кольору. Влийте відвар з капусти, кефір, подрібнений часник та зелень. Посоліть соус та поперчіть за смаком.
3
Розділіть капусту на суцвіття та викладіть їх у форму для запікання. Залийте цвітну капусту соусом та готуйте у розігрітій духовці до 160-170 градусів 10 хвилин.
4
Подавайте готову запіканку з цвітної капусти рясно посипавши подрібненою зеленню петрушки. Смачного!