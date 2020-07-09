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Запіканка з цвітної капусти та часнику: швидкий рецепт -

30 хв

4 порції

85 ккал

0 / 5
Запіканка з цвітної капусти з часником – швидкий рецепт

Як приготувати запіканку з цвітної капусти/Смачно24

Запіканка з цвітної капусти не тільки смачна, а ще й надзвичайно корисна для організму. Якщо ви пильно стежите за своєю фігурою – цей рецепт саме для вас!

Інгредієнти

для страви

  • Зелень (улюблена)

    1 пучок

  • Кефір

    100 мл

  • Олія соняшникова

    6 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    60 г

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Сіль

    за смаком

  • Цвітна капуста

    500 г

  • Часник

    30 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте цвітну капусту та відваріть її у підсоленій воді. Залишіть одну склянку відвару з капусти, решту води злийте.

2

Для приготування соусу розігрійте сковорідку з олією, додайте борошно та обсмажте його до золотистого кольору. Влийте відвар з капусти, кефір, подрібнений часник та зелень. Посоліть соус та поперчіть за смаком.

3

Розділіть капусту на суцвіття та викладіть їх у форму для запікання. Залийте цвітну капусту соусом та готуйте у розігрітій духовці до 160-170 градусів 10 хвилин.

4

Подавайте готову запіканку з цвітної капусти рясно посипавши подрібненою зеленню петрушки. Смачного!

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