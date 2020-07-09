Запіканка з цвітної капусти з часником – швидкий рецепт

1

Ретельно помийте цвітну капусту та відваріть її у підсоленій воді. Залишіть одну склянку відвару з капусти, решту води злийте.

2

Для приготування соусу розігрійте сковорідку з олією, додайте борошно та обсмажте його до золотистого кольору. Влийте відвар з капусти, кефір, подрібнений часник та зелень. Посоліть соус та поперчіть за смаком.

3

Розділіть капусту на суцвіття та викладіть їх у форму для запікання. Залийте цвітну капусту соусом та готуйте у розігрітій духовці до 160-170 градусів 10 хвилин.

4

Подавайте готову запіканку з цвітної капусти рясно посипавши подрібненою зеленню петрушки. Смачного!