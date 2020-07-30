1

Для яблучного пюре: розріжте яблука навпіл, видаліть серединку, запечіть в духовці. Очистить яблука від шкірки, перебийте блендером або перетріть через сито до стану пюре. Додайте в пюре половину цукру, добре вимішайте та дайте йому повністю охолонути.

2

Збийте білок міксером до пишної маси. Додайте білкову масу до яблучного пюре та добре вимішайте.

3

В каструлі змішайте воду та агар-агар, доведіть до кипіння. Додайте другу половину цукру, добре вимішайте та готуйте на середньому вогні до повного розчинення цукру.

4

Зніміть сироп з вогню та влийте невеликими порціями в фруктову основу, постійно помішуючи. Маса повинна збільшитись в об'ємі та загустіти. Після виливання сиропу збивайте масу міксером ще 5-7 хвилин.

5

Викладіть зефірки на дерев'яні дощечки, змочені водою. Залишіть застигати на ніч.