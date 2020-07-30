24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Десерти Зефір Зефір на фруктовій основі: рецепт

Зефір на фруктовій основі: рецепт -

1 год 20 хв

5 порцій

250 ккал

0 / 5

Зефір – неймовірно смачні солодощі! Існує два основних рецепти приготування зефіру – на основі фруктового пюре та на основі цукру. Перший варіант, звісно, значно корисніший для здоров'я та фігури.

Інгредієнти

Для зефіру
  • Агар-агар

    4 г

  • Вода

    80 мл

  • Цукор

    400 г

  • Яблучне пюре

    200 г

  • Яєчний жовток

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Для яблучного пюре: розріжте яблука навпіл, видаліть серединку, запечіть в духовці. Очистить яблука від шкірки, перебийте блендером або перетріть через сито до стану пюре. Додайте в пюре половину цукру, добре вимішайте та дайте йому повністю охолонути.

2

Збийте білок міксером до пишної маси. Додайте білкову масу до яблучного пюре та добре вимішайте.

3

В каструлі змішайте воду та агар-агар, доведіть до кипіння. Додайте другу половину цукру, добре вимішайте та готуйте на середньому вогні до повного розчинення цукру.

4

Зніміть сироп з вогню та влийте невеликими порціями в фруктову основу, постійно помішуючи. Маса повинна збільшитись в об'ємі та загустіти. Після виливання сиропу збивайте масу міксером ще 5-7 хвилин.

5

Викладіть зефірки на дерев'яні дощечки, змочені водою. Залишіть застигати на ніч.

Поради щодо приготування

Якщо ви хочете приготувати яблучний зефір, то пюре повинно бути густим. Найкраще використовувати яблука сорту "Антонівка".

Залежно від рецепта зефір застигає 1-5 годин при кімнатній температурі. Потім його треба підсушити ще близько доби, щоб утворилася тонка скориночка.

Маса повинна бути добре збита, щоб зефір тримав форму. На вигляд вона повинна нагадувати звичайний білковий крем. 

Зефір Десерти

Схожі рецепти

Оладки з кабачків: покроковий рецепт

Дуже ніжна та проста в приготуванні страва

1 год

4 порції

Другі страви

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Гарбузові оладки: простий рецепт приготування

Рецепт гарбузових оладок на сніданок

40 хв

5 порцій

Оладки

Млинці з гарбуза з банановим кремом: покроковий рецепт

Спробуйте приготувати ніжні та ароматні млинці з гарбуза!

2 год

6 порцій

Млинці

Новини кулінарії

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Шеф-кухарі

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Про продукт

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Що приготувати з кінзи та яка її користь і шкода

Про продукт

Що таке сир тофу: шкода і користь

Про продукт

Останні рецепти

Смачний рецепт домашньої нутелли Покрокове приготування домашньої нутелли

40 хв

4 порції

Італійська
Рецепт шарлотки з яблуками Покроковий рецепт приготування легкого рецепту вдома

50 хв

6 порцій

Солодка випічка
Соус Бешамель на бульйоні: рецепт Покроковий рецепт приготування класичного соусу Бешамель з додаванням бульйону

3 год

3 порції

Французька