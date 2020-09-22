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Рецепт зелених помідорів на зиму з часником -

3 год

2 порції

85 ккал

0 / 5
Зелені помідори на зиму з часником: рецепт консервації

Як приготувати зелені помідори на зиму з часником/Смачно24

Зелені помідори з часничком та зеленню – чудова закуска на зиму до м’яса або печеної картопельки. Смачно 24 підготував для вас рецепт консервації з зелених помідорів на зиму, який ви з легкістю зможете приготувати вдома!

Інгредієнти

для страви

  • Кінза

    3 г

  • Лаврові листки

    3 г

  • Перець чорний горошком

    20 г

  • Перець чилі

    30 г

  • Петрушка (зелень)

    20 г

  • Помідор

    900 г

  • Цукор

    3 ст. л.

  • Сіль

    1 ст. л.

  • Кріп (зелень)

    20 г

  • Оцет

    120 мл

  • Хмелі-сунелі

    3 г

  • Часник

    50 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте зелень, висушіть на паперовому рушнику та дрібно наріжте.

2

Часник та перець чилі дрібно наріжте та змішайте із зеленню. Всипте хмелі-сунелі та перемішайте всі інгредієнти.

3

Ретельно помийте зелені помідори, на кожному зробіть хрестоподібний надріз не дорізуючи до кінця на 1/3. Заздалегідь простерилізуйте  дві 2 літрові банки для консервування зелених помідорів.

4

На дно банки викладіть перець горошком та лавровий лист, а помідори начиняємо зеленню зі спеціями та часником й викладаємо до верху банок.

5

Закип'ятіть воду та залийте нею помідори, через 15 хвилин злийте воду назад в каструлю та додайте цукор, сіль і знову доведіть до кипіння.

6

Влийте в маринад оцет та зніміть з вогню – залийте помідори гарячим маринадом.

7

На дно великої каструлі покладіть рушник, поставте на нього банки та накрийте зверху кришками. Залийте каструлю з банками водою до обідка та доведіть до кипіння. Стерилізуйте консервацію протягом 15-20 хвилин при легкому кипінні води.

8

Закрийте банки кришками, переверніть на кришки та накрийте теплим рушником до повного охолодження. Зберігайте готову консервацію в темному прохолодному приміщенні. Смачного!

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