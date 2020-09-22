Зелені помідори на зиму з часником: рецепт консервації

Рецепт зелених помідорів на зиму з часником -
3 год
2 порції
85 ккал
Як приготувати зелені помідори на зиму з часником/Смачно24
Зелені помідори з часничком та зеленню – чудова закуска на зиму до м’яса або печеної картопельки. Смачно 24 підготував для вас рецепт консервації з зелених помідорів на зиму, який ви з легкістю зможете приготувати вдома!
Інгредієнти
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Кінза
3 г
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Лаврові листки
3 г
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Перець чорний горошком
20 г
-
Перець чилі
30 г
-
Петрушка (зелень)
20 г
-
Помідор
900 г
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Цукор
3 ст. л.
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Сіль
1 ст. л.
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Кріп (зелень)
20 г
-
Оцет
120 мл
-
Хмелі-сунелі
3 г
-
Часник
50 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте зелень, висушіть на паперовому рушнику та дрібно наріжте.
2
Часник та перець чилі дрібно наріжте та змішайте із зеленню. Всипте хмелі-сунелі та перемішайте всі інгредієнти.
3
Ретельно помийте зелені помідори, на кожному зробіть хрестоподібний надріз не дорізуючи до кінця на 1/3. Заздалегідь простерилізуйте дві 2 літрові банки для консервування зелених помідорів.
4
На дно банки викладіть перець горошком та лавровий лист, а помідори начиняємо зеленню зі спеціями та часником й викладаємо до верху банок.
5
Закип'ятіть воду та залийте нею помідори, через 15 хвилин злийте воду назад в каструлю та додайте цукор, сіль і знову доведіть до кипіння.
6
Влийте в маринад оцет та зніміть з вогню – залийте помідори гарячим маринадом.
7
На дно великої каструлі покладіть рушник, поставте на нього банки та накрийте зверху кришками. Залийте каструлю з банками водою до обідка та доведіть до кипіння. Стерилізуйте консервацію протягом 15-20 хвилин при легкому кипінні води.
8
Закрийте банки кришками, переверніть на кришки та накрийте теплим рушником до повного охолодження. Зберігайте готову консервацію в темному прохолодному приміщенні. Смачного!