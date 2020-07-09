Зелений борщ з м'ясом індички: рецепт зі свіжим щавлем

1

Ретельно помийте м'ясо (індичку та язик), відваріть у п'яти літровій каструлі з почищеною від лушпиння цибулею та морквою. Варіть бульйон на середньому вогні та під закритою кришкою. Як тільки бульйон закипить, зменште вогонь, зберіть шуму та посоліть. Коли м'ясо буде готове, вийміть його з каструлі та охолодіть.

2

Дістаньте з бульйону моркву та цибулю. Відваріть яйця до готовності у підсоленій воді. Помийте картоплю, почистіть від шкірки та наріжте шматочками. Курячі яйця почистіть від шкарлупи та наріжте шматочками.

3

Ретельно помийте щавель та наріжте смужками. Охолоджене м'ясо відділіть від кістки та наріжте шматочками. З язика зніміть шкіру та наріжте невеликими шматочками.

4

Додайте до бульйону нарізане м'ясо, язик та бульбу і варіть до її готовності. Додайте яйця та щавель та варіть близько 10 хвилин.

5

Не забудьте посолити та поперчити готовий зелений борщ за смаком та подавайте до столу з дрібно нарізаною свіжою зеленню. Смачного!