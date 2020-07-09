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Рецепт зеленого борщу з м'ясом індички -

3 год

8 порцій

142 ккал

0 / 5
Зелений борщ з м'ясом індички: рецепт зі свіжим щавлем

Як приготувати зелений борщ/Смачно24

Зелений борщ найкраще смакує зі сметаною та чорних хрустким хлібом. Смачно 24 підготував для вас рецепт найсмачнішого зеленого борщу зі свіжим щавлем.

Також, зелений борщ можна готувати зі шпинатом, кропивою та лободою. Але найкраще він смакує з кисленьким щавлем. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Картопля

    3-4 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Ніжка індички

    1 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Щавель

    1 пучок

  • Язик яловичий або свинячий

    1 шт.

  • Яйце

    3-4 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте м'ясо (індичку та язик), відваріть у п'яти літровій каструлі з почищеною від лушпиння цибулею та морквою. Варіть бульйон на середньому вогні та під закритою кришкою. Як тільки бульйон закипить, зменште вогонь, зберіть шуму та посоліть. Коли м'ясо буде готове, вийміть його з каструлі та охолодіть.

2

Дістаньте з бульйону моркву та цибулю. Відваріть яйця до готовності у підсоленій воді. Помийте картоплю, почистіть від шкірки та наріжте шматочками. Курячі яйця почистіть від шкарлупи та наріжте шматочками.

3

Ретельно помийте щавель та наріжте смужками. Охолоджене м'ясо відділіть від кістки та наріжте шматочками. З язика зніміть шкіру та наріжте невеликими шматочками.

4

Додайте до бульйону нарізане м'ясо, язик та бульбу і варіть до її готовності. Додайте яйця та щавель та варіть близько 10 хвилин.

5

Не забудьте посолити та поперчити готовий зелений борщ за смаком та подавайте до столу з дрібно нарізаною свіжою зеленню. Смачного!

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