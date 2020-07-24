Зелений борщ – покроковий рецепт зі щавелем – класичний

Зелений борщ зі щавлем: легкий рецепт приготування -
1 год 30 хв
8 порцій
71 ккал
Як приготувати зелений борщ вдома/Смачно 24
Згадайте своє дитинство і приготуйте вдома зелений борщ. Такий кисленький, на ароматному бульйоні і з насиченим смаком. Смачно 24 підготував для вас покроковий рецепт приготування домашнього зеленого борщу.
Інгредієнти
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Вода
3 л
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Духмяний перець
4 шт.
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Зелена цибуля
1 пучок
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Картопля
400 г
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Морква
1 шт.
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Перепелині яйця
20 шт.
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Петрушка (зелень)
1 пучок
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Рис круглий
100 г
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Сметана
150 г
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Сіль
за смаком
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Телячі ребра
1 кг
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Кріп (зелень)
1 пучок
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Часник
4 зубчики
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Щавель
250 г
Рецепт приготування
1
У каструлю з водою додайте яловичі ребра, часник і духмяний перець. Ребра попередньо потрібно помити. Доведіть до кипіння і знімайте піну шумівкою, потім варіть на слабкому вогні 1,5 – 2 години.
2
Поки ребра варяться, почистіть і наріжте кубиками картоплю і промийте рис. Додайте в каструлю і варіть 20 хвилин. Паралельно поставте варитись яйця.
3
Наріжте кружечками моркву і щавель великими шматочками. Наріжте решту зелені: петрушку, кріп і зелену цибулю.
4
Додайте в каструлю моркву, посоліть за смаком і варіть 10 хвилин.
5
Перепелині яйця наріжте на шматочки (частину яєць потрібно залишити для подачі, розрізавши навпіл).
6
Витягніть з бульйону часник. Додайте нарізані яйця, щавель і зелень.
7
Вимкніть вогонь і дайте настоятися борщу під кришкою 10 хвилин. Смачного!
Поради щодо приготування
Подавайте до столу зі сметаною і половинками яєць!