Зелений борщ – покроковий рецепт зі щавелем – класичний

1

У каструлю з водою додайте яловичі ребра, часник і духмяний перець. Ребра попередньо потрібно помити. Доведіть до кипіння і знімайте піну шумівкою, потім варіть на слабкому вогні 1,5 – 2 години.

2

Поки ребра варяться, почистіть і наріжте кубиками картоплю і промийте рис. Додайте в каструлю і варіть 20 хвилин. Паралельно поставте варитись яйця.

3

Наріжте кружечками моркву і щавель великими шматочками. Наріжте решту зелені: петрушку, кріп і зелену цибулю.

4

Додайте в каструлю моркву, посоліть за смаком і варіть 10 хвилин.

5

Перепелині яйця наріжте на шматочки (частину яєць потрібно залишити для подачі, розрізавши навпіл).

6

Витягніть з бульйону часник. Додайте нарізані яйця, щавель і зелень.

7

Вимкніть вогонь і дайте настоятися борщу під кришкою 10 хвилин. Смачного!