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Смачно 24 Випічка Крем для торта Як приготувати згущене молоко вдома: рецепт

Як приготувати згущене молоко вдома: рецепт -

3 год

2 порції

405 ккал

0 / 5
Згущене молоко в домашніх умовах: рецепт домашньої згущонки

Рецепт домашнього згущеного молока/Смачно24

Досить купувати згущене молоко в магазині, гайда готувати його вдома разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Ванільний цукор

    10 г

  • Молоко

    300 мл

  • Цукор

    300 г

  • Вершкове масло

    30 г

Рецепт приготування

1

У невеликій каструлі змішайте цукор, молоко, ванільний цукор та вершкове масло. Варіть молоко на середньому вогні 20 хвилин. Не забувайте періодично помішувати суміш.

2

Охолодіть молоко при кімнатній температурі. Якщо ви хочете отримати більш густу консистенцію згущеного молока – поставте каструлю в холодильник на ніч. Смачного!

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