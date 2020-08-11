Згущене молоко в домашніх умовах: рецепт домашньої згущонки

1

У невеликій каструлі змішайте цукор, молоко, ванільний цукор та вершкове масло. Варіть молоко на середньому вогні 20 хвилин. Не забувайте періодично помішувати суміш.

2

Охолодіть молоко при кімнатній температурі. Якщо ви хочете отримати більш густу консистенцію згущеного молока – поставте каструлю в холодильник на ніч. Смачного!