Згущене молоко в домашніх умовах: рецепт домашньої згущонки

Як приготувати згущене молоко вдома: рецепт -
3 год
2 порції
405 ккал
Рецепт домашнього згущеного молока/Смачно24
Досить купувати згущене молоко в магазині, гайда готувати його вдома разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Ванільний цукор
10 г
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Молоко
300 мл
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Цукор
300 г
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Вершкове масло
30 г
Рецепт приготування
1
У невеликій каструлі змішайте цукор, молоко, ванільний цукор та вершкове масло. Варіть молоко на середньому вогні 20 хвилин. Не забувайте періодично помішувати суміш.
2
Охолодіть молоко при кімнатній температурі. Якщо ви хочете отримати більш густу консистенцію згущеного молока – поставте каструлю в холодильник на ніч. Смачного!