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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Яблучний спас: рецепт пирога на 12 защіпок

Яблучний спас: рецепт пирога на 12 защіпок -

3 год

6 порцій

198 ккал

0 / 5
Яблучний спас 2020: рецепт пирога з яблуками на 12 защіпок

Рецепт пирога Яблучний Спас/Смачно24

Надзвичайно смачний пиріг з яблуками сподобається всій вашій родині. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

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Інгредієнти

для страви

  • Кефір

    1 склянка

  • Борошно пшеничне

    3-4 склянки

  • Цукор

    1/2 склянки

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сода

    1/2 ч. л.

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Остаточну кількість борошна для тіста ви повинні визначити по консистенції замісу. Тісто має вийти не занадто ніжним, але й не занадто тугим.

2

У глибоку миску додайте кефір або кисле молоко, соду та перемішайте.

3

Натріть масло на тертці, додайте до кефіру. Всипте до інгредієнтів цукор та вибийте яйце. Ретельно перемішайте.

4

Невеликими порціями всипайте борошно та замішуйте еластичне тісто для пирога. Розділіть тісто на 12 кульок, кожну з яким розкачайте в коржик.

5

Яблука наріжте шматочками та викладіть на тісто, залишаючи краї, щоб заліпити пиріг.

6

Рясно посипте яблука цукром та заліпіть пиріжки на 12 защіпок, щоб сформувався пиріг.

7

Випікайте яблучний пиріг при температурі 180 градусів до готовності близько 40-50 хвилин. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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