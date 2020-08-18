Яблучний спас 2020: рецепт пирога з яблуками на 12 защіпок

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Остаточну кількість борошна для тіста ви повинні визначити по консистенції замісу. Тісто має вийти не занадто ніжним, але й не занадто тугим.

2

У глибоку миску додайте кефір або кисле молоко, соду та перемішайте.

3

Натріть масло на тертці, додайте до кефіру. Всипте до інгредієнтів цукор та вибийте яйце. Ретельно перемішайте.

4

Невеликими порціями всипайте борошно та замішуйте еластичне тісто для пирога. Розділіть тісто на 12 кульок, кожну з яким розкачайте в коржик.

5

Яблука наріжте шматочками та викладіть на тісто, залишаючи краї, щоб заліпити пиріг.

6

Рясно посипте яблука цукром та заліпіть пиріжки на 12 защіпок, щоб сформувався пиріг.

7

Випікайте яблучний пиріг при температурі 180 градусів до готовності близько 40-50 хвилин. Смачного!