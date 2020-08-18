Яблучний спас 2020: рецепт пирога з яблуками на 12 защіпок

Яблучний спас: рецепт пирога на 12 защіпок -
3 год
6 порцій
198 ккал
Рецепт пирога Яблучний Спас/Смачно24
Надзвичайно смачний пиріг з яблуками сподобається всій вашій родині. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
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Інгредієнти
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Кефір
1 склянка
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Борошно пшеничне
3-4 склянки
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Цукор
1/2 склянки
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Вершкове масло
100 г
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Сода
1/2 ч. л.
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Остаточну кількість борошна для тіста ви повинні визначити по консистенції замісу. Тісто має вийти не занадто ніжним, але й не занадто тугим.
2
У глибоку миску додайте кефір або кисле молоко, соду та перемішайте.
3
Натріть масло на тертці, додайте до кефіру. Всипте до інгредієнтів цукор та вибийте яйце. Ретельно перемішайте.
4
Невеликими порціями всипайте борошно та замішуйте еластичне тісто для пирога. Розділіть тісто на 12 кульок, кожну з яким розкачайте в коржик.
5
Яблука наріжте шматочками та викладіть на тісто, залишаючи краї, щоб заліпити пиріг.
6
Рясно посипте яблука цукром та заліпіть пиріжки на 12 защіпок, щоб сформувався пиріг.
7
Випікайте яблучний пиріг при температурі 180 градусів до готовності близько 40-50 хвилин. Смачного!